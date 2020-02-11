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Заболевшую коронавирусом китайскую студентку выписали из тюменской больницы

Общество

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Китайская студентка Лесли из Тюменского индустриального университета, госпитализированная с коронавирусом, выздоровела, ее выписали из больницы. Об этом ТАСС рассказали в тюменском областном департаменте здравоохранения.

В больницу с признаками ранее неизвестной болезни девушка поступила 31 января. В тюменском управлении Роспотребнадзора пояснили изданию 72.ru, что студентка может вернуться на учебу, в перемещениях ее никто не ограничивает. Лесли была одной из первых заболевших на территории России. Всех, кто с ней контактировал до болезни, также проверили в медучреждении: они оказались здоровы.

В Китае число жертв нового типа коронавируса превысило тысячу человек. Заразившихся уже более 42 тысяч. Первая вспышка новой болезни была зарегистрирована в конце декабря в китайской провинции Хубэй. В России было зарегистрировано два случая заражения — в Тюменской области и Забайкальском крае.

Случаи заражения зафиксированы в 24 странах. В том числе, увеличивается число заболевших на круизном лайнере, который остается заблокированным в порту Йокогамы в Японии. На борту находятся 24 россиянина, у них коронавирус пока не зафиксировали.

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Теги:
sn, тюмень, коронавирус

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