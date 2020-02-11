В НИУ ВШЭ запретили студорганизациям работу «в сфере правоприменения». Туда отнесли защиту прав студентов-политзаключенных

В правилах поддержки студенческих инициатив НИУ ВШЭ появилась новая поправка, которая ранее не обсуждалась на ученом совете. Согласно ей, университет не будет поддерживать студенческие организации, которые работают «в сфере правоприменения».

Запрет, согласно документу, не будет действовать на разъяснение студентам и сотрудникам Вышки их прав в рамках работы университета, а также прав граждан «на получение социальной помощи, в связи с реализацией ими социальных гарантий, установленных законодательством России». За нарушение этого правила, как и в случае с остальными, студорганизацию могут лишить статуса или вовсе не зарегистрировать.

Врио старшего директора по информационной политике университета Олег Солодухин в разговоре с «Новой газетой» не смог ответить, подпадает ли под новый запрет правозащитная деятельность, так как по его словам, у термина «не существует экономического определения». Директор пресс-службы ВШЭ Андрей Лавров в свою очередь уточнил, что студенческие организации

не смогут заниматься защитой прав политзаключенных студентов: в частности, проводить просветительскую деятельность и собирать поручительства на территории университета.

Олег Солодухин заметил, что правило коснется только студенческих организаций: «Есть сферы деятельности университета, которые сформулированы в законе об образовании. Правовой деятельностью университет, по закону, заниматься не может, поэтому мы вводим этот запрет для студенческих организаций», — сказал он.

В документе также оказались не закреплены автономность студенческих организаций от университета и увеличение поддержки студенческих инициатив (возможность пользоваться типографией и транспортом университета). Последняя норма позиционировалась как компенсация для студенческих СМИ, которых лишили статуса студенческих организаций. После того, как новость об ошибках в документе опубликовал журнал HSE Press, обе поправки включили в документ.

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Высшая школа экономики в середине января анонсировала изменения правил внутреннего распорядка и порядка поддержки студенческих организаций и инициатив. В изначальном варианте была запрещена аффилиация с вузом при ведении политической и деятельности и деятельности «вызывающей существенные разногласия в обществе». Кроме того, политическую и правозащитную деятельность предлагали запретить на территории университета.

Хотя петицию против принятия поправок подписали пять тысяч студентов, вскоре, 24 января, ученый совет НИУ ВШЭ принял итоговую версию документа. Администрация университета отказалась включать студенческие СМИ в число студорганизаций, но разрешила им работать в качестве студенческих инициатив. Также не был снят запрет с ведения политической деятельности. Вопрос о правозащитной деятельности остался открытым.