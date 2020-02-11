Песков допустил объявление выходного дня в день голосования по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, что рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию рассматривает в качестве дня для проведения всероссийского опроса будний день, который ради этого объявят выходным.

«Есть и такая точка зрения, она вынесена на обсуждение в том числе рабочей группы [по подготовке проекта поправок]», – заявил Песков, добавив, что пока «никакие даты [проведения голосования] не объявлялись» (цитата по ТАСС).

Вскоре после объявления о поправках в ходе послания президента Федеральному собранию 15 января ожидалось, что опрос состоится в один из выходных дней в апреле (в качестве возможных вариантов назывались День космонавтики 12 апреля и день аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля).

Однако вскоре в администрации президента, как выяснили «Ведомости» в начале февраля, решили выбрать для опроса будний день, чтобы увеличить явку избирателей. 11 февраля несколько изданий, в том числе Интерфакс и РБК, сообщили, что в качестве основной даты сейчас рассматривается среда 22 апреля – день 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.

В КПРФ уже осудили это предложение: «Поправки абсолютно не ленинские, более того, они антиленинские. [Дата была выбрана] для того, чтобы народ подумал, что это действительно что-то социалистическое или коммунистическое. На самом деле все эти поправки носят исключительно монархический оттенок», — заявил URA.RU депутат Госдумы Николай Арефьев, входящий в президиум ЦК партии.

Проект поправок, внесенный президентом в Думу спустя несколько дней после объявления о них, сейчас ожидает второго основного чтения, который предварительно назначен на конец февраля; окончательного текста документа еще нет.

Первое чтение прошло 23 января: проголосовавших «против» не было, хотя депутаты из фракции КПРФ по началу обещали саботировать проект, но после решили предложить свои поправки. При этом 15 депутатов, присутствовавших на заседании, в том числе и из «Единой России», вовсе не голосовали по законопроекту.