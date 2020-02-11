Зеленский уволил Богдана с поста главы своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу своего офиса Андрея Богдана. Указ опубликован на сайте украинского лидера.

Он назначил на эту должность Андрея Ермака, который до этого занимал пост помощника Зеленского.

О том, что Богдан подал заявление об отставке, накануне сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники. «Новое время» писало, что между Зеленским и главой его офиса существует неприязнь. По словам источников издания, конфликт возник после того, как Богдан не добился отставки Виталия Кличко с поста главы Киевской горгосадминистрации в прошлом году.

Богдан подавал заявление об отставке и летом прошлого года. СМИ связавали это с тем, что администрация президента США Дональда Трампа якобы отказалась согласовать его встречу с Зеленским, пока Богдан возглавляет офис украинского лидера. Это объясняли возбужденным в Соединенных Штатах делом против олигарха Игоря Коломойского, интересы которого представляет Богдан.

Зеленский подтвердил, что глава его офиса тогда написал заявление об отставке, но не принял его. Украинский лидер добавил, что заранее заявления об увольнении написали все «ключевые люди» из его команды.