Мигранта из Кыргызстана осудили на 18 лет по делу об убийстве полицейского в туалете метро

Московский городской суд приговорил к 18 годам строгого режима 42-летнего оператора кондитерской фабрики «Рот Фронт» Нурлана Муратова, которого присяжные ранее признали виновным в убийстве 23-летнего полицейского в служебном туалете станции метро «Курская».

Как сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда, с мигранта узбекского происхожения из кыргызского города Ош также взыскали 500 тысяч рублей в пользу отца убитого – тот в свою очередь в качестве компенсации морального вреда требовал 2 миллиона рублей.

Тело полицейского Александра Райского обнаружили в ночь на 3 сентября 2018 года, согласно экспертизе, его убили выстрелом в голову из своего же табельного пистолета. По версии следствия, возвращавшийся домой в состоянии алкогольного опьянения Муратов не смог предоставить в вагоне документы по требованию Райского и напал на него, испугавшись штрафа.

Сам Муратов при этом вину отрицает: на заседании он говорил, что полицейский завел его в подсобное помещение на платформе «Курской», закрыл за ним дверь и оставил ждать несколько минут у входа в туалет, после чего раздался выстрел.

«Я весь затрясся и увидел краем глаза впереди на стене кровь. Я начал судорожно открывать дверь. Вышел из помещения и встретил уборщицу. Сказал ей, что здесь стрельба. Я был в шоковом состоянии, попросил уборщицу позвать скорую помощь и полицейских. Потом сел в поезд и уехал домой», — утверждал мужчина. Его задержали на следующее утро по пути на работу, и, по его собственным словам, под угрозами заставили признаться в убийстве — от этих показаний он отказался в ходе следствия.