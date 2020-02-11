Сбежавший из суда Новокузнецка после приговора заключенный рассказал о пытках в ИК-1 Мариинска

Заключенный Андрей Федоров рассказал о пытках в исправительной колонии №1 города Мариинска Кемеровской области. Его письмо опубликовала «Тайга.Инфо».

Федоров сбежал из Кузнецкого районного суда Новокузнецка после приговора по статье о грабеже (ч. 1 ст. 161 УК). Мужчину объявили в розыск, против него возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК). Через два дня после побега Федорова задержали. По словам осужденного, он сбежал из-за пыток и издевательств в колонии.

По его словам, спустя месяц после того, как он оказался в ИК-1, там поменялось руководство, после чего осужденных стали бить и «принуждать к новому». Сейчас на сайте регионального управления ФСИН начальником колонии значится Игорь Ледер.

В частности, появился отряд из заключенных, выполнявший «любые команды по перевоспитанию и подавлению осужденных по распоряжению администрации». Там «неугодных», в частности, могли раздеть, заклеить скотчем рот, а после этого бить палкой по голым ступням. Были также «активисты», следившие за заключенными. Федоров отметил, что просил у администрации дать ему работу и возможность организовать спортивные мероприятия, но ему отказали, как и в переводе в другое учреждение.

Осужденный писал жалобы, за что, по словам мужчины, его стали сажать в штрафной изолятор. После того, как Федоров в очередной раз туда попал, его избили, как утверждает он, сотрудники ИК-1. Врач отказался фиксировать побои без команды начальника учреждения.

Во время суда Федоров рассказывал о происходящем в ИК-1. Однако впоследствии его приговорили в общей сложности к 15 годам колонии строго режима. «План побега возник спонтанно <...>, мысли были об одном: что делать, как жить в условиях, где издеваются, ведь меня привезут назад и будет еще хуже для меня», – говорится в письме.

«Тайга.инфо» рассказывала, что Федорова до этого уже привлекали к уголовной ответственности за разбои и грабежи. В 2016 году его приговорили к 12 годам строгого режима за грабеж, разбой и незаконное ношение оружия, а в прошлом этот срок увеличили до 14,5 лет из-за еще одного эпизода – ограбления магазина.

Мужчина на суде говорил, что последний эпизод ему предложил взять на себя знакомый за 300 тысяч рублей. В приговоре сказано, что в разбое он признался уже будучи в ИК-1. Федоров же утверждал, что «рассказывал все со слов следователя, которая говорила ему на что указать и что рассказать».