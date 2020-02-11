Петербургских полицейских приговорили к полутора годам колонии за выбивание у подростка признания в краже

Колпинский суд Петербурга приговорил к реальным срокам двух водителей патрульно-постовой службы МВД, которые прошлой весной избили подростка, требуя признаться в краже в продуктовом магазине. Алексею Заброде назначили 1 год 8 месяцев колонии общего режима, а Евгению Аунингу 1 год 6 месяцев, сообщила пресс-служба судов города.

Когда 17-летний Вадим Коваль, имевший ранее приводы в полицию, вечером покидал супермаркет, его остановила кассир, заподозрив в краже, а охранник повалил его на пол. Прибывшие на место полицейские забрали его в отделение, где, по словам подростка, требуя признания, били его, лежащего на полу с застегнутыми за спиной наручниками, по голове и ягодицам дубинкой со словами «сейчас мы тебя отпетушим».

После этого у подростка диагностировали многочисленные гематомы, кровоподтеки и ссадины, а также сотрясение мозга и закрытые травмы живота и грудной клетки. В суде Заброда объяснял избиение подростка тем, что тот сам начал нецензурно оскорблять их в отделении. По словам адвоката полицейских, Коваль спровоцировал их своим «аморальным поведением».

Рассмотрение дела в суде заняло всего один день, поскольку процесс проходил в особом порядке, уточнили «Новой газете» в правозащитной организации «Зона права»: полицейские ранее признали вину и заплатили семье Коваля по 50 тысяч рублей компенсации. Гособвинение при этом запрашивало для них сроки вдвое больше – 3 и 3,5 года колонии. Разница в сроках связана с тем, что только Заброда использовал дубинку при избиении. Дело в отношении охранника, повалившего подростка, также в скором времени будет передано в суд.