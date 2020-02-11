В Петербурге задержали одного из националистов, перекрывавших дорогу с баннером «Нет замещающей миграции»

В Санкт-Петербурге сотрудники Центра «Э» задержали 19-летнего националиста, который вместе с несколькими единомышленниками перекрывал дорогу с растяжкой «Нет замещающей миграции». После акции было возбуждено дело о хулиганстве по мотивам национальной ненависти, сообщили источники «Фонтанки».

На Загородном проспекте Молодежный Авангард русских социалистов (МАРС) провели акцию прямого действия против политики замещающей миграции! pic.twitter.com/UCSAXlhqDV — george markov (@pixsl_markov) February 10, 2020

Акцию националисты провели накануне около 17:00 в начале Загородного проспекта у станции метро «Достоевская»; дойдя до метро «Звенигородская», они разбежались. Они сожгли несколько файеров и дымовых шашек, также кричали «нет России без русских» и «реконкиста»; их лица были закрыты балаклавами.

Молодые люди входят в движение «Молодежный авангард русских социалистов», уточнил фотограф Георгий Марков, опубликовавший кадры с акции в соцсетях. На странице в соцсетях у задержанного юноши, как добавляет «Фонтанка», было много фотографий в советской форме; он также выкладывал скриншот переписки, где обсуждалось «кто круче» – ФСБ или Центр «Э».