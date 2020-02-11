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В Петербурге задержали одного из националистов, перекрывавших дорогу с баннером «Нет замещающей миграции»

Общество

 

В Санкт-Петербурге сотрудники Центра «Э» задержали 19-летнего националиста, который вместе с несколькими единомышленниками перекрывал дорогу с растяжкой «Нет замещающей миграции». После акции было возбуждено дело о хулиганстве по мотивам национальной ненависти, сообщили источники «Фонтанки».

Акцию националисты провели накануне около 17:00 в начале Загородного проспекта у станции метро «Достоевская»; дойдя до метро «Звенигородская», они разбежались. Они сожгли несколько файеров и дымовых шашек, также кричали «нет России без русских» и «реконкиста»; их лица были закрыты балаклавами. 

Молодые люди входят в движение «Молодежный авангард русских социалистов», уточнил фотограф Георгий Марков, опубликовавший кадры с акции в соцсетях. На странице в соцсетях у задержанного юноши, как добавляет «Фонтанка», было много фотографий в советской форме; он также выкладывал скриншот переписки, где обсуждалось «кто круче» – ФСБ или Центр «Э».

Теги:
несогласованные акции, националисты, центр э, петербург, va

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