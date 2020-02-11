СК: обыски в новосибирском Институте горного дела СО РАН связаны с закупками оборудования

Дело, в рамках которого накануне прошли обыски в Институте горного дела Сибирского отделения РАН, связано с возможным мошенничеством при тратах научных грантов. По версии СК, замдиректора института Владимир Тимонин закупил измерительную систему телеинспекции почти в 2,5 раза дороже — за 700 тысяч вместо 288 тысяч рублей.

Поставщиком была компания «Инструмент для горного дела», которая входит в структуру института (ему принадлежит половина уставного капитала). По данным «Тайги.Инфо», ее директора Александра Смоленцева (который владеет второй половиной компании) вместе с Тимониным арестовали по этому делу еще в декабре прошлого года.

После обысков и выемки документов 10 февраля был задержан 37-летний директор института Андрей Кондратенко, следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон в свою очередь уточнил, что оборудование было закуплено не на деньги из бюджета, а с использованием договора для крупнейшей в стране частной угольной компании СУЭК.

«Был подписан и полностью выполнен не очень большой договор для СУЭК, но часть этого договора исполнялась не непосредственно сотрудниками этого института, а в рамках малого инновационного предприятия, чтобы разгрузить [институт] <..> Ажиотаж, поднятый вокруг данного вопроса, кажется мне неправомерным», — сказал академик.