В интернет попали данные более 44 тысяч россиян, желающих взять кредит

В интернете в свободном доступе оказалась база данных более 44 тысяч клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который помогает получать займы в банках. Об этом сообщает РБК.

Поисковик проиндексировал базу 31 января, на следующий день ее обнаружил основатель компании информационной безопасности DeviceLock Ашот Оганесян. По его словам, в каждой ее записи было указано полное имя клиента, сумма и вид запрашиваемого кредита, номер телефона, адрес электронной почты, город и регион проживания.

Оганесян 1 февраля сообщил брокеру об утечке данных. Спустя три дня база была закрыта. В общей сложности она была в свободном доступе четверо суток. Несколько человек из списка подтвердили РБК, что подавали заявку через «Альфа-Кредит».

Данные потенциальных заемщиков находились в системе управления базами MongoDB с открытым кодом, используемой компаниями для внутренних задач. Оганесян объясняет, что базы MongoDB попадают в открытый доступ из-за халатности системных администраторов и другого персонала. РБК отмечает, что опубликованная информация может быть использована банками, которые хотят привлечь клиентов.