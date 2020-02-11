Операторы оценили свои будущие потери от бесплатного доступа к социально значимым сайтам в 150 млрд рублей и требуют от властей компенсации

Сотовые операторы и интернет-компании потребуют от властей компенсации за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, свои потери от предоставления услуги они оценивают в 150 млрд рублей в год. Об этом сообщает «Коммерсант».

Такое решения приняла комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT по итогам заседания 7 февраля. В связи с этим она намерена отправить свои предложения премьер-министру Михаилу Мишустину.

Во время послания Федеральному собранию 15 января президент Владимир Путин распорядился обеспечить россиян бесплатным доступом к «социально значимым отечественным интернет-сервисам». В Минкомсвязи после этого потребовали с 1 марта сделать бесплатным доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти. Полный список таких сервисов министерство должно подготовить к концу февраля.

Как передает «Коммерсант», в прошлом году доходы операторов от услуг передачи данных для населения составили 450 млрд рублей. В РССП настаивают, что при условии необходимости исполнения закона о «суверенном Рунете» и «закона Яровой» недопустимо дополнительное «обременение операторов».

Среди предложений, которые комиссия направит Мишустину, создание единого реестра интернет-сервисов, который будет вести Роскомнадзор. При этом в РССП считают необходимым сохранить плату за доступ к сети оператора, а также закрепить механизм прекращения оказания услуг, если у абонента появится задолженность.