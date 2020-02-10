В Петербурге на фотосессии задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову и еще более 10 человек

В Петербурге во время фотосессии в художественной студии задержали участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и еще 12 человек, рассказал «Медиазоне» участник Pussy Riot Петр Верзилов.

По данным активистки Лели Нордик, задержаны 14 человек.

«Не сообщили деталей и причины задержания, сказали, что всем все объяснят в отделе полиции № 16, куда всех сейчас доставят», — добавил Верзилов. В твиттере он написал, что их задержали за то, что «они [были] внутри худстудии без оснований».

Снова адское задержание в Петербурге: менты ворвались в художественную студию (!!!) где проходила фотосессия и задержали там @tolokno и ещё 11 человек якобы за то что они внутри худстудии без оснований (!!). Полиция Петербурга преследует Pussy Riot по пятам уже второй день. pic.twitter.com/03bZ0uUpEI — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) February 10, 2020

Накануне участники Pussy Riot рассказали, что силовики сорвали съемки клипа на песню «Бесит», которые проходили на киностудии «Ленфильм». Ее директор Инесса Юрченко утверждала, что причиной остановки съемок стала авария на электросетях и заявила, что за полицейских выдали актеров, которые должны были сниматься в клипе.