Новая газетастать со–
участником

ТЕМА

23 минуты и 86 лет тюрьмы на всех. В Пензе вынесли приговор по делу «Сети»

В Петербурге на фотосессии задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову и еще более 10 человек

Общество

1
 

В Петербурге во время фотосессии в художественной студии задержали участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и еще 12 человек, рассказал «Медиазоне» участник Pussy Riot Петр Верзилов.

По данным активистки Лели Нордик, задержаны 14 человек. 

«Не сообщили деталей и причины задержания, сказали, что всем все объяснят в отделе полиции № 16, куда всех сейчас доставят», — добавил Верзилов. В твиттере он написал, что их задержали за то, что «они [были] внутри худстудии без оснований».

Накануне участники Pussy Riot рассказали, что силовики сорвали съемки клипа на песню «Бесит», которые проходили на киностудии «Ленфильм». Ее директор Инесса Юрченко утверждала, что причиной остановки съемок стала авария на электросетях и заявила, что за полицейских выдали актеров, которые должны были сниматься в клипе. 

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera