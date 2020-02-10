США обвинили четырех китайских военных в краже данных около 150 миллионов человек

США обвинили четырех граждан Китая в экономическом шпионаже из-за взлома сетей агентства кредитных историй Equifax, которое затронуло около 150 миллионов человек. Об этом сообщаетcя на сайте министерства юстиции страны.

По его данным, четверо обвиняемых служат в Народно-освободительной армии Китая. Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что кража данных могла помочь Китаю в развитии искусственного интеллекта.

«Кража не только нанесла значительный финансовый ущерб Equifax, но и стала вторжением в частную жизнь многих миллионов американцев, повлекла за собой для них значительные расходы и стала бременем, поскольку они должны были принять меры для защиты от кражи личных данных», — приводятся слова генпрокурора США.

О краже данных клиентов Equifax заявила в 2017 году, отмечает Associated Press. Злоумышленники тогда похитили имена, адреса, номера водительских прав и другую личную информацию.