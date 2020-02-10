Минобороны Турции заявило об обстреле позиций сирийской армии в Идлибе в ответ на гибель своих военных

Турция обстреляла 115 целей в сирийском регионе Идлиб в ответ на артиллерийский обстрел Сирийской правительственной армии, в результате которого погибли не менее пяти турецких военных и еще пять пострадали. Об этом говорится в заявлении Минобороны Турции.

Министерство отчиталось, что в результате атаки «была обезврежена 101 цель режима», уничтожены три танка, два миномета, а также сбит вертолет. Согласно сообщению, Турция продолжает обстрел.

О гибели турецких военных Минобороны страны рассказало 10 февраля. Турция заявила, что в ответ поразила позиции сирийских войск, откуда велся артобстрел. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил об обеспокоенности России в связи с ситуацией.

До этого турецкие военные в Идлибе заявили об обстреле своих позиций и гибели не менее шести человек в ночь на 3 февраля.