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Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный» на 2,5 млрд рублей по делу Baring Vostok

Общество

 

Мосгорсуд отменил обеспечительный арест акций банка «Восточный» стоимостью около 2,5 млрд рублей, принадлежащих компании Evison Holdings, и наложенный в рамках дела фонда Baring Vostok. Об этом рассказал Интерфаксу представитель компании Кирилл Рубальский.

Арест был наложен для обеспечения гражданского иска, поданным «Восточным» как потерпевшим по делу. В самом фонде заявили, что удовлетворены решением Мосгорсуда, и добавили, что в связи с отменой ареста акций также снят запрет голосования ими. 

По делу Baring Vostok проходят семь человек, в том числе глава фонда Майкл Калви. Их обвиняют по статье о растрате ч. 4 ст. 160 УК)
и вменяют в вину якобы выдачу банком «Восточный» в 2015 году «безвозвратного» кредита Первому коллекторскому бюро. Cледствие оценило ущерб по уголовному делу в 2,5 млрд рублей. Расследование дела завершилось, фигуранты вину не признают.

Теги:
акции, мосгорсуд, baring vostok, em

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