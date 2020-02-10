Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный» на 2,5 млрд рублей по делу Baring Vostok

Мосгорсуд отменил обеспечительный арест акций банка «Восточный» стоимостью около 2,5 млрд рублей, принадлежащих компании Evison Holdings, и наложенный в рамках дела фонда Baring Vostok. Об этом рассказал Интерфаксу представитель компании Кирилл Рубальский.

Арест был наложен для обеспечения гражданского иска, поданным «Восточным» как потерпевшим по делу. В самом фонде заявили, что удовлетворены решением Мосгорсуда, и добавили, что в связи с отменой ареста акций также снят запрет голосования ими.

По делу Baring Vostok проходят семь человек, в том числе глава фонда Майкл Калви. Их обвиняют по статье о растрате ч. 4 ст. 160 УК)

и вменяют в вину якобы выдачу банком «Восточный» в 2015 году «безвозвратного» кредита Первому коллекторскому бюро. Cледствие оценило ущерб по уголовному делу в 2,5 млрд рублей. Расследование дела завершилось, фигуранты вину не признают.