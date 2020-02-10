В Москве у здания ФСБ проходят пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»

В Москве у здания ФСБ на Лубянской площади проходят пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети» (запрещенной в России террористической организации). Один из инициаторов акции – Инициативная группа МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Елена. Фото: Фариза Дударова – специально для «Новой»

Активисты требуют отменить тюремные сроки семерым антифашистам из Пензы, которых сегодня Приволжский окружной суд приговорил к срокам от 6 лет колонии общего режима до 18 лет колонии строгого режима.

«Это какой-то беспрецедентный случай. Семерых человек осудили на срок от 6 до 18 лет по абсолютно сфабрикованному делу. Их пытали, а люди об этом не знают. Очень страшно, что такое происходит в наши дни. Я думала, что сроки скостят, потому что была довольно большая поддержка», – рассказала «Новой» о своем отношении к делу гражданская активистка Елена.

Иван. Фото: Фариза Дударова – специально для «Новой»

«Во-первых, я одно время занимался страйкболом, так что я примерно понимаю, каково это, заниматься своим хобби и внезапно оказаться на скамье подсудимых. Во-вторых, я в целом неравнодушен к сложившейся в России ситуации, когда любой человек просто ни за что может попасть в тюрьму. Это все напоминает какую-то охоту на ведьм, когда главная цель – закрыть "террористов" по разнарядке. Просто сотрудникам нужно выполнять свой график, для этого они плюют на жизни ни в чем не повинных людей, готовы полностью сломать им жизни», – считает активист Иван.

«Дело "Сети" касается каждого из нас, нельзя сидеть сложа руки, нужно бороться, отстаивать свою позицию. В первую очередь необходимо проявлять поддержку ребятам, которым дали от 6 до 18 лет, проявлять солидарность. Поэтому Инициативная группа решила призвать всех сегодня на пикеты, таким образом создать еще один инфоповод, чтобы об этом продолжали говорить», – рассказала «Новой» студентка МГТУ им. Н. Э. Баумана Дарья Образцова.

Сегодня суд приговорил 27-летнего Дмитрия Пчелинцева к 18 годам колонии строгого режима, 23-летнего студента Илью Шакурского – к 16 годам, 25-летнего Максима Иванкина – к 13 годам, 30-летнего Андрея Чернова – к 14 годам, 25-летнего Михаила Кулькова – к 10 годам. 27-летнему Арману Сагынбаеву назначили 6 лет колонии общего режима, а 31-летнему Василию Куксову – 9 лет общего режима.

ФСБ начала задерживать пензенских антифашистов осенью 2017 года. В начале 2018 года задержали еще несколько фигурантов дела в Петербурге. Всех их обвинили в том, что они якобы создали террористическое сообщество, которое собиралось провести на территории России теракты для дестабилизации политической обстановки. Пчелинцев, Шакурский, Сагынбаев и Чернов заявили, что их под пытками пытались заставить дать признательные показания.