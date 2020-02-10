Суд в Калининграде вернул в полицию протокол, составленный из-за отрывка «Тома и Джерри» со свастикой

Московский районный суд Калининграда вернул в полицию административный протокол на Владислава Шенеца, составленный из-за отрывка из мультфильма «Том и Джерри», где была свастика. Об этом сообщил «Медиазоне» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Станислав Селезнев.

Защитник отметил, что ему о возвращении материалов в МВД рассказала секретарь суда. Это сделали «для устранения недостатков», каких именно, она не уточнила.

На Шенеца составили протокол о демонстрации свастики (ч. 1 ст, 20.3 КоАП) в январе. Он репостнул на свою страницу в соцсети видеоролик, в котором были кадры из мультфильма «Том и Джерри», изображения свастики, герба и мелодии гимна СССР. По запросу ФСБ замглавы управления культуры города Черняховск Игорь Ерофеев проверил ролик и пришел к выводу, что мужчина демонстрировал нацистскую символику.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать нацистскую символику и атрибутику в произведениях науки, литературы и искусства «при условии осуждения нацизма и экстремизма». В информационно-аналитическом центре «Сова» отмечали до принятия изменений отмечали, что простым пользователям интернета во избежание преследования придется доказывать, что кадр является произведением искусства.