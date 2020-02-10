Приемные дети оренбургского священника, обвиняемого в изнасиловании, заявили, что дали показания против него под давлением

Приемные дети оренбургского священника Николая Стремского, обвиняемого в «изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» (ч. 4 ст. 131 УК), в развратных действиях в отношении двух или более лиц (ч. 3 ст. 135 УК) и в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК), выступили с заявлением, в котором сообщили, что дали показания против отца под давлением следователей.

«Когда мы были против папы, следователи говорили, что все будет нормально, вас никто не обидит, у вас богатство будет. <...> Когда мы одумались, что так нельзя делать, следователи нас начали шантажировать <...> Они начали нас пугать, что меня увезут в психушку, что увезут в детские дома. Дают бумаги подписывать, которые я не хочу подписывать. Я не знаю, что делать. Помогите», — говорит в обращении, которое на YouTube опубликовал журналист Александр Никишин, одна из приемных дочерей священника.

Никишин также разместил обращения других детей, которые рассказывают, что давали «ложные показания против отца» и «понятия не имели, что подписывают».

В оренбургском управлении Следственного комитета корреспондента «Новой газеты» попросили обратиться «в форме запроса» в центральный аппарат ведомства. Дозвониться до пресс-службы центрального аппарата на момент публикации не удалось.

По словам адвоката священника Олега Бунтина, сами по себе обращения детей не имеют юридической силы. «Но в то же время они могут являться основанием для проведения дополнительных допросов с целью выяснить, действительно ли давление оказывалось, и кто именно его оказывал», — сказал адвокат.

Ранее о том, что она не писала заявления против священника, рассказала еще одна приемная дочь Николая Стремского Екатерина (имя изменено). «Я вообще не понимаю, откуда они [полицейские] взяли это обвинение. Сказали, что заявление написано от моей руки. Я этого никогда не писала. Типа меня папа изнасиловал, типа домогался. Такого в жизни никогда не было», — заявила она после возбуждения уголовного дела.

Николая Стремского задержали 23 сентября 2019 года в поселке Саракташ Оренбургской области, где он служил настоятелем местной православной обители. Его обвинили в сексуальном насилии над приемными детьми.