Президент Казахстана сменил главу области, где произошли беспорядки. Власти страны завели 25 уголовных дел

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу Жамбылской области Аскара Мырзахметова после массовых беспорядков в селе Масанчи. Об этом сообщает пресс-служба Токаева.

Согласно другому указу, область возглавил Бердибек Сапарбаев, занимавший пост заместителя премьер-министра Казахстана. В отставку также отправили главу областной полиции Армана Оразалиева. Этот пост занял Жанат Сулейменов, который ранее был первым заместителем главы МВД страны.

Как передает Tengrinews со ссылкой на власти Казахстана, после инцидента возбуждено 25 уголовных дел о массовых беспорядках, призывах к ним, убийстве, хулиганстве, нападении на силовиков и незаконном изготовлении оружия. Число жертв увеличилось до десяти.

Массовые столкновения произошли в ночь на 8 февраля недалеко от границы с Кыргызстаном, в них участвовали до 300 человек. В результате были сожжены десятки домов, автомобилей и магазинов. Конфликт произошел после того, как полицейские остановили недалеко от соседнего с Масанчи села автомобиль местного жителя из-за неправильного госномера. Водитель отказался проехать в отдел и пытался скрыться, а когда инспекторы его догнали, родственники нарушителя закидали полицейскую машину камнями.