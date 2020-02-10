СК возбудил уголовное дело против сотрудников ГИБДД, избивших семью в Тюменской области

Управление Следственного комитета поТюменской области возбудило уголовное дело против сотрудников Госавтоинспекции, которые в новогодние праздники избили жительницу региона Екатерину Данекину и ее супруга. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе СК.

«По факту превышения должностных полномочий, совершенного с применением насилия сотрудниками ДПС возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 286 УК. В настоящее время следователями СКР проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

При этом в Следственном комитете не стали уточнять, задержаны ли сотрудники ГИБДД в настоящий момент и избрана ли для них мера пресечения.

Жительница Тюменской области Екатерина Данекина рассказала 8 января, что ее с мужем избили сотрудники ГИБДД. К обращению она прикрепила видеозапись, на которой было видно, как инспекторы вытаскивают из автомобиля мужчину, который при этом просит их подождать, пока он возьмет документы. Когда мужчину вытаскивают из авто, его начинают бить руками и кидать в лицо снегом.

Согласно рассказу женщины, силу применяли и к ней. «Когда я пыталась оттолкнуть сотрудников ДПС, один из них схватил меня за волосы, утащил за патрульную машину и начал избивать, пинать ногами (пытался запинать мой телефон в сугроб), при этом еще два сотрудника продолжали избивать моего мужа», — заявила она.

В ГИБДД по Тюменской области после инцидента поясняли, что у инспекторов были основания полагать, что остановленный им водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако результаты тестирования показали, что мужчина был трезв.