РБК: операторы отчитались о неудачной попытке заблокировать Telegram и проблемах со связью при тестировании «суверенного Рунета»

Операторы отчитались перед Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации закона «о суверенном Рунете». Об сообщает РБК со ссылкой источники.

Представитель «ЭР-Телеком Холдинга» Кирилл Пищальников рассказал, что оператору не удалось заблокировать Telegram, так как мессенджер использует прокси-серверы с собственным криптографическим протоколом передачи зашифрованного сигнала. По его словам, проблемы возникли также при передаче трафика в Тюмени, а челябинские абоненты жаловались на качество связи.

В «Вымпелкоме» рассказали о снижении скорости интернет-трафика в Челябинске, Миассе и Тюмени, а в Магнитогорске падал уровень сигнала. Представитель ТТК Вадим Кондратов в письме Минкомсвязи указал на «инцидент» в Челябинске, который привел к прерыванию оказания услуг для абонентов оператора в городе. В МТС сообщили о прерывании коммерческого трафика во время августовской установки оборудования в Магнитогорске. В отчете «Ростелекома» говорится об одном сбое при тестировании, который длился шесть минут.

Закон о «суверенном Рунете» наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации трафика российских операторов через свое оборудование. Учения, в которых должны участвовать владельцы сетей связи, интернет-компании и другие игроки рынка, должны проходить как минимум раз в год. Первый тест оборудования глубокой фильтрации трафика (DPI) провели в конце октября на Урале. В конце декабря Минкомсвязи по итогам учений отчиталось о готовности операторов связи к исполнению закона о «суверенном Рунете».