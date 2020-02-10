Минобороны Турции заявило о смерти пятерых солдат в ходе обстрела военными Асада в Идлибе

Не менее 5 турецких солдат погибли и еще пятеро пострадали в ходе артиллерийского обстрела Сирийской правительственной армии в идлибской зоне деэскалации, говорится в сообщении Минобороны страны. Российские военные пока что не комментировали инцидент.

Пресс-секретарь президента Эрдогана в свою очередь заявил, что Турция поразила позиции сирийских войск, откуда велся артобстрел. «Кровь наших солдат не осталась не отмщенной», – написал он в твиттере. Точное место инцидента власти страны не приводят.

Турецкие военные в Идлибе также сообщали об обстреле своих позиций в ночь на 3 февраля: тогда погибли не менее шести военных. В российском Минобороны утверждали, что войска сирийского лидера Башара Асада начали стрелять, поскольку турецкая сторона не предупреждала о своих передвижениях.

После этого Турция укрепила там свои наблюдательные пункты, перебросив дополнительные силы спецназа. Спустя несколько дней после конфликта Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным призвал его повлиять на Асада с тем, чтобы армия САР прекратила наступление в Идлибе против оппозиции, начавшееся в конце января, и отошла от турецких наблюдательных пунктов.