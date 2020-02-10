Ведущая «Вестей. Приморье» рассмеялась, читая новость об индексации соцвыплат льготникам

В соцсетях было опубликовано видео, на котором ведущая программы «Вести. Приморье» на ГТРК «Камчатка» Александра Новикова рассмеялась, читая новость об индексации с 1 февраля социальных выплат. В прямом эфире кадры показаны не были.

«Из них [полагающихся льготникам 1500 рублей] почти 900 рублей льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей может направить на приобретение путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся – на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно», – говорила журналистка, рассмеявшись на последней фразе. «Я старалась, вы слышали», – извинялась она перед съемочной группой.

Руководитель филиала ВГТРК в Камчатке Алексей Костылев отказался комментировать «Новой газете» инцидент на записи сюжета, сама Новикова не ответила на сообщения корреспондента. В описании своего закрытого инстаграм-аккаунта она указала, что «мнение редакции "ГТРК-Камчатка" может не совпадать с ее мнением».

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля. Согласно постановлению от 29 января, индексация распространяется на выплаты ветеранам, инвалидам, гражданам, имеющим детей, и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.