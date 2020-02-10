В Чите и других городах Забайкалья прошли обыски у последователей «Свидетелей Иеговы», несколько человек задержаны

В Забайкальском крае следователи регионального Следственного комитета вместе с сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии провели больше 30 обысков у последователей «Свидетелей Иеговы» (признанной в России экстремистской и запрещенной организации).

Согласно пресс-релизу СК, верующим вменяют то, что они продолжили деятельность после запрета организации Верховным судом в 2017 году — «организовывали собрания, религиозные выступления, собирали пожертвования, проводили публичные проповеди».

Обыски прошли в Чите и других районах края, отметили в СК. Как сообщили представители конфессии, к верующим пришли в городах Шилка и Хилок, поселках Карымское, Курорт-Дарасун и Первомайский. Как минимум пять человек — Владимир Ермолаев, Олег Подгрушин, Александр Путинцев, Виктор Решетков и Александр Васильев — были задержаны. Местные СМИ также пишут об обысках в Краснокаменске.

«К Александру и Ларисе Васильевым, проживающим в п. Курорт-Дарасун вместе с четырьмя детьми, правоохранители вторглись рано утром. Во время обыска Александр, инвалид III группы, почувствовал себя плохо, однако его все равно увезли на допрос. Его жену Лариса, работающую неврологом, оставили дома с детьми, пообещав, что ее допросят позже. У семьи изъяты все электронные устройства. <..> В одной семье правоохранители в ходе обысков вскрыли полы», — говорится на сайте Европейской ассоциации «Свидетелей Иеговы».