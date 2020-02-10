Обвинение запросило 16 лет колонии для экс-главы СК по Москве Дрыманова

Прокуратура попросила назначить 16 лет колонии строгого режима бывшему главе московского управления Следственного комитета Александру Дрыманову, обвиняемому в получении взяток от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Об этом сообщает РИА Новости.

Обвинение также просит оштрафовать генерала на 196 млн рублей. Судья перевел прения сторон в закрытый режим, так как в деле есть материалы, «представляющие государственную тайну».

РБК передает, что для другого фигуранта дела — экс-главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко — прокуратура просит 17 лет колонии и штраф в размере 250 млн рублей. Бывшему начальнику управления СК по ЦАО Москвы Алексею Крамаренко обвинение просит назначить 14 лет и 195 млн рублей штрафа.

Генерал-майора Дрыманова обвиняют в нескольких эпизодах взяточничества в крупном и особо крупном размерах (ч. 5, 6 ст. 290 УК). По версии следствия, он получил 10 тысяч евро от своего первого заместителя Дениса Никандрова в обмен на покровительство, а также получил взятку в 200 тысяч долларов — за смягчение обвинения Андрею Кочуйкову, соратнику Шакро Молодого.

В 2018 году Максименко приговорили к 13 годам строгого режима, Никандоров, получивший 5,5 лет колонии, в мае освободился по УДО. Еще один фигурант дела — бывший замглавы управления собственной безопасности СК Александр Ламонов — получил пять лет колонии

На заседании суда в ноябре Дрыманов рассказывал, что во время обыска в его загородном доме сотрудники ФСБ напились и написали на воротах краской «вор».