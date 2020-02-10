Партия президента Алиева сохранила большинство на выборах в парламент Азербайджана

Партия «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»), возглавляемая президентом Ильхамом Алиевым, в ходе внеочередных выборов сохранила большинство и получила около 70 из 125 мест в парламенте страны Милли меджлисе, следует из данных избиркома.

Досрочные выборы были объявлены в декабре по инициативе самого «Нового Азербайджана» после серии громких отставок: осенью с постов ушли премьер с двумя заместителями, глава администрации президента, а также помощник президента Али Гасанов, входивший в ближайшее окружение отца Алиева. Депутаты объясняли роспуск тем, что парламент якобы затормаживал исполнение президентских реформ.

«Новый Азербайджан» значительно обновил состав кандидатов (больше половины ранее не были депутатами), список также омолодился: возраст почти каждого пятого кандидата не превышал 35 лет. По итогам выборов еще 40 мандатов достались самовыдвиженцам (так в парламент прошел представитель оппозиционной незарегистрировванной «Республиканской альтернативы»), еще по одному месту получили представители других малых партий.

Азербайджанская оппозиция отказалась признать результаты выборов из-за массовых нарушений: по оценке их наблюдателей, реальную явку в 10-15% завысили до 50% благодаря вбросам и каруселям. Глава избиркома на пресс-конференции обещал расследовать нарушения. Легитимным голосование назвали делегации от России и стран Шанхайского договора (помимо России, туда входят Китай, Индия и ряд стран СНГ). Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что на выборах не было конкуренции, а на избирателей оказывалось давление.