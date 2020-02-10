В Москве задержали пранкера, который имитировал приступ из-за коронавируса в вагоне метро

В Москве полиция задержала подозреваемого в хулиганстве (п. «в» ч. 1 ст. 213 УК), который имитировал внезапный приступ из-за вирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве уточнили, что речь идет о человеке, который упал в вагоне поезда, следовавшего между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года». В полиции утверждают, что его «сообщники» выкрикивали фразы «о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров». Видео розыгрыша опубликовали в интернете.

Как передает телеканал «360» со ссылкой на адвоката задержанного, речь идет о пранкере Кароматулле Джаборове (Kara Prank). В начале февраля в инстаграме он опубликовал видео, на котором молодой человек с медицинской маской на лице падает в вагоне поезда, а стоящий рядом мужчина кричит: «Здесь коронавирус». 7 февраля руководство московского метро из-за розыгрышей пригрозило заявлением в полицию.

8 февраля «Москва 24» сообщила о задержании пранкеров. По данным телеканала, они устроили розыгрыш на Филевской линии метро. Материалы дела поступили в Черемушкинский суд, 10 февраля Джаборову должны избрать меру пресечения.