Преемница Меркель отказалась участвовать в выборах канцлера Германии

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) и министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказалась выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера Германии, выборы которого состоятся в следующем году. Об этом сообщает издание Focus.

Преемница действующего канцлера Ангелы Меркель также планирует летом провести предварительные выборы кандидатов от консерваторов на должность канцлера, а после покинуть пост главы партии.

Решение не баллотироваться в канцлеры Крамп-Карренбауэр приняла на фоне скандала в Тюрингии, где пост-премьер-министра занял член Свободной демократической партии (входит в ХДС) Томас Кеммерих благодаря поддержке правых популистов из «Альтернативы для Германии». На следующий день после избрания он ушел в отставку.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр стала главой ХДС в конце 2018 года, сменив на этом после Ангелу Меркель, руководившую объединением в течение 18 лет. Позже она заняла должность министра обороны Германии. Немецкие СМИ называли ее «преемницей» Меркель на посту канцлера.