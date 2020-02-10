Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

Нового китайского генконсула в Екатеринбурге Цуй Шаочуня поместили на карантин, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД в Екатеринбурге Александра Харлова.

«Некоторые мероприятия свернулись. Приехал вновь назначенный генконсул КНР, но он на карантине 14 дней. Он находится в резиденции, пока не приступил к своим обязанностям», — сказал Харлов.

По его словам, Шаочунь прилетел в Екатеринбург на прошлой неделе. Помещение на карантин — обязательная процедура для всех прибывших из Китая.

По последним данным, от нового типа коронавируса погибли 910 человек. Случаи заражения зафиксированы в 24 странах, в России двое заболевших. Растет, в частности, число зараженных на круизном лайнере в Японии, который в начале февраля поместили на карантин. Коронавирус обнаружили у 135 находящихся на борту, передает CNN. В числе пассажиров 24 гражданина России, среди них заболевших нет.

Коронавирус может передаваться от человека к человеку и вызывает пневмонию, которой специалисты дали временное название — NCP (Novel Coronavirus Pneumonia). Предположительно, источником вируса стали дикие животные, которые незаконно продавались на рынке морепродуктов в китайском Ухане, это могли быть змеи или крысы. Медики обнаружили, что максимальный инкубационный период может достигать 24 дней, хотя ранее сообщалось о двух неделях.