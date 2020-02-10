Новый министр науки отменил приказ о правилах общения российских ученых с иностранцами

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отменил приказ своего предшественника Михаила Котюкова, обязавшего российских ученых за пять дней уведомлять о встречах с иностранными коллегами и готовить отчеты об их содержании.

«Там шла речь все-таки не о рекомендации, а был приказ. Приказ отменен. Мы заинтересованы, чтобы сотрудничество развивалось на принципах открытой науки. — сказал Фальков на пресс-конференции. — Специальный порядок взаимодействия с иностранцами, как и в других странах, действует в отношении проектов, важных для обеспечения государственной безопасности» (цитата по агентству «Москва»).

Об ужесточившем требования к международному сотрудничеству ученых приказе Минобрнауки стало известно только спустя полгода после его подписания в феврале: его начали рассылать под грифом «для служебного пользования» в подведомственные организации в августе. Он вызвал много критики со стороны научного сообщества: за его отмену в ноябре в том числе единогласно выступало общее собрание РАН. В самом Минобрнауки говорили, что приказ носит рекомендательный характер.