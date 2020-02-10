Предполагаемого лидера российского крыла «Хизб ут-Тахрир» приговорили к 23 годам строгого режима

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил Эдуарда Низамова к 23 годам колонии строгого режима по обвинению в организации деятельности признанной в России террористической и запрещенной панисламистской партии «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает Интерфакс.

Низамова признали виновным по ч. 1 ст. 205.5 УК, а также по статьям о попытке насильственного захвата власти (ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК) и содействии терроризму (ст. 205.1 УК). Суд также взыскал с него 200 тысяч рублей. Обвинение просило назначить Низамову 25 лет лишения свободы.

Защита намерена обжаловать приговор. Адвокат Рифат Яхин ранее заявлял, что обвинение строится на показаниях четырех свидетелей, один из которых — засекречен, а двое других находятся под следствием, передает 66.ru.

Низамова задержали и арестовали в октябре 2018 года в Казани. Обвинение считает его руководителем всероссийского крыла организации. По версии следствия, в функции Низамова входило назначение глав отделений в регионах страны, а также подготовка отчетов в центральный офис «Хизб ут-Тахрир». Вместе с ним под стражу отправили двоих предполагаемых лидеров татарстанского отделения. Ни один из фигурантов дела не признавал свою вину.

Ранее Низамов уже был судим за участие в «Хизб ут-Тахрир». В апреле 2005 года его приговорили к двум годам лишения свободы условно по ст. 282.2 УК. В конце января 2020 года правозащитный центр «Мемориал» признал Низамова политзаключенным.