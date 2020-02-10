В Петербурге ушел в отставку глава муниципалитета, у которого в квартире обнаружили подпольное казино

В Петербурге глава Введенского муниципального округа Олег Калядин, в квартире которого обнаружили подпольное казино, ушел в отставку по собственному желанию, сообщают «Фонтанка» и ТАСС. «Единая Россия» также собирается исключить его из партии.

Обыски в принадлежащей Калядину квартире на Петроградском острове проходили в ночь на 8 февраля. Сотрудники полиции и СОБРа Росгвардии нашли там несколько посетителей, 12 игровых автоматов, столы для русского покера и рулетку. Квартира Калядина, как отмечали СМИ, входила в сеть казино, выявленную еще в прошлом феврале.

Сам Калядин настаивает, что квартиру сдавал и не догадывался о том, что в ней происходило. Ему грозит обвинение по статье о незаконной организации азартных игр (ст. 171.2 УК). Калядин возглавлял МО «Введенский» с 2009 года, а с 2011 года был советником председателя Заксобрания Петербурга. Новым главой МО «Введенский» 10 февраля местные мундепы избрали Алексея Асанова.