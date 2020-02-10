В сибирском отделении Института горного дела РАН прошли обыски

В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Институт горного дела Сибирского отделения РАН. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщают ТАСС и РБК.

Оперативные действия прошли в рамках расследования дела о мошенничестве (ст.159 УК). Сотрудники регионального управления ФСБ изъяли документы из кабинета директора института Андрея Кондратенко. Он может быть причастен к организации незаконных финансовых схем.

Источник ТАСС утверждает, что сейчас решается вопрос об аресте руководителя института. В пресс-службах региональных управлений ФСБ и СК не ответили на звонки «Новой газеты», а в самом институте от комментариев отказались.

Новосибирский Институт горного дела имени Н. А. Чинакала был основан в 1943 году. На базе института ученые занимаются исследованием современных геодинамических процессов, вызванных техногенной деятельностью, а также изучением теорий разработки месторождений полезных ископаемых и переработки минерального сырья на основе экологически безопасных технологий.