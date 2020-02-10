На Западную Европу обрушился ураган «Сиара»

Зимний ураган «Сиара» обрушился в ночь на 10 февраля на Западную Европу, причинив немалый материальный ущерб. О человеческих жертвах по состоянию на утро 10 февраля не сообщалось. Особенно пострадали Британские острова.

Прервано паромное сообщение между Францией и Великобританией, остановились поезда на западе Германии. Штормовой ветер и проливные дожди привели к наводнениям и перебоям с электроэнергией, повреждены крыши и фасады домов, поваленные деревья раздавили припаркованные автомобили.

На Бельгию основной удар стихии пришелся в начале ночи. Порывы ветра достигали местами 100-130 км в час. Улица, на которой живет корреспондент «Новой», завалена ветками, сломленными с деревьев так, что по ней трудно проехать. На соседней улице вырванное с корнем дерево придавило машину. Но башенный кран на стройке рядом устоял. Из разных районов Брюсселя сообщается о поваленных деревьях, обрушенных карнизах зданий и строительных лесах. Прибрежная система ветряных электростанций временно остановлена.

Во Франции в 42 из 96 департаментов, прежде всего на севере страны, объявлен «оранжевый» уровень опасности, людей просили избегать лесистых местностей, побережья и морских прогулок. В стране из-за урагана остались без электричества 130 тысяч домохозяйств.

[À LA UNE À 8H] 130 000 foyers étaient privés d’électricité ce matin en raison de la tempête Ciara, qui balaye le tiers nord de la France depuis hier, selon le gestionnaire d'électricité Enedis (1/5) #AFP pic.twitter.com/82OZudy1Rt — Agence France-Presse (@afpfr) February 10, 2020

В Великобритании, стране, наиболее пострадавшей от этого шторма, было нарушено воздушное, железнодорожное и морское транспортное сообщение. Утром 10 февраля часть страны все еще была в состоянии «желтой» тревоги. В воскресенье вечером 62 тысячи домов остались без электричества. Метеорологическая служба зарегистрировала порывы ветра, приближающиеся к 150 км/ч в Северном Уэльсе.

British Airways отменила или задержала десятки авиарейсов. Но накануне зафиксировала рекорд скорости перелета между Нью-Йорком и Лондоном. Ее рейсовый Boeing 747 благодаря попутному ветру преодолел это расстояние за 4 часа 56 минут, обычно полет занимает более 6 часов.

В Германии из-за урагана приостановлено железнодорожное сообщение на западе страны. В аэропорту Дюссельдорфа в воскресенье были отменены 120 рейсов. Фактически парализованы аэропорты Франкфурта-на-Майне, Берлина, Мюнхена, а также Кельна и Ганновера. Аналогичная ситуация в амстердамской воздушной гавани Схипхол — там в воскресенье отменено 240 рейсов.

Ситуация остается нестабильной до вечера 10 февраля. Ураган Европу в основном миновал, хотя дожди и снегопады еще затрудняют движение на дорогах. Жители, бизнес и власти подсчитывают ущерб.