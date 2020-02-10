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«Левада-центр»: почти три четверти россиян поддерживают поправки в Конституцию. Усиление Госсовета они понимают меньше всего
72% россиян, принявших участие в опросе «Левада-центра», поддержали бы поправки в Конституцию в ходе всероссийского голосования в апреле. О готовности же прийти на участки заявили 54% респондентов, сообщает пресс-служба Фонда развития гражданского общества, выступившего заказчиком исследования.
Когда респондентов просили вспомнить несколько положений поправок, то чаще всего назывались индексация пенсий (16%), ограничение числа президентских сроков (10%), а также «помощь семьям и детям» (15%) — в проекте поправок такого предложения не было, хотя о таких мерах президент и говорил в ходе послания Федеральному собранию 15 января.
Самыми важными поправками в рамках открытого вопроса опрошенные назвали социальные меры — гарантии индексации пенсий и минимального размера оплаты труда (67 и 50% соответственно), — а также запрет на иностранное гражданство для чиновников (51%). Новые функции обеих палат парламента и Госсовета посчитали важными меньше всего опрошенных — 11% и 6%.
Как и в случае январского опроса ВЦИОМ, каждый пункт поправок отдельно одобрили больше половины россиян (от 58 до 92%). Самыми непопулярными предложениями оказались усиление Госсовета и ограничение числа сроков президента — против них высказались 28 и 29% опрошенных соответственно.
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