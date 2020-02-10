Координатору «Голоса» Роману Удоту сократили время исправительных работ по делу об угрозах сотрудникам НТВ

В Подмосковье Химкинский городской суд постановил сократить время исправительных работ, назначенных члену совета движения «Голос» Роману Удоту по делу об угрозах убийством сотрудникам канала НТВ. Новый срок установят с учетом времени под домашним арестом, передает информагентство «Закон».

Всего Удот провел под домашним арестом полтора месяца, после того как его задержали в мае 2019 года. Дело было возбуждено по заявлению съемочной группы НТВ, которая в апреле 2018 года преследовала Удота в Шереметьево и требовала прокомментировать отъезд из страны. В своем заявлении те писали, что Удот якобы говорил «я вас убью, вы поймите меня, я вас убью когда-нибудь» и обещал «выкусить кадык» оператору.

В ноябре мировой суд подмосковных Химок приговорил его к 320 часам исправительных работ. В ходе апелляции адвокат сотрудников НТВ вновь настаивал, что Удот мог нанести корреспондентам вред, поскольку он «служил в советской армии и проходил курс молодого бойца». Защита Удота в свою очередь, помимо неучтенного времени под домашним арестом, также обращала внимание на то, что дело было составлено из неизвестно откуда взявшихся документов: подпись дознавательницы на на рапорте, который лег в основу дела, была подделана.