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Заражено — 40614 (в России — 2), смертей — 910. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом
Предприятия в Китае возобновили работу после продленных из-за коронавируса каникул. Число его жертв превысило 900 человек
В Китае миллионы людей вернулись к работе после каникул, продленных из-за нового вида коронавируса, передает CNN.
При этом многие граждане будут работать из дома в соответствии с карантинными мерами по предотвращению распространения инфекции. Число погибших от нового вида коронавируса в Китае достигло 908 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению страны. South China Morning Post пишет о 910 погибших по всему миру.
За сутки умерли 97 человек. За это же время в Китае диагностировали 3062 новых случаев заражения, общее число инфицированных превысило 40 тысяч человек. Более трех тысяч человек удалось вылечить.
О новом виде коронавируса китайские власти рассказали в конце прошлого года. Он возник, по предварительным данным на рынке морепродуктов в городе Ухань, где незаконно торговали дикими животными. Медики отмечали, что вирус вызывает пневмонию и передается от человека к человеку. Всемирная организация здравоохранения объявила происходящее медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.
Случаи заражения зафиксированы в более чем 20 странах, двое заболевших – в России, оба – граждане Китая. В качестве профилактики Россия прекратила пассажирское сообщение с Китаем, а авиасообщение ограничено до рейсов «Аэрофлота» в Пекин. Эвакуированных из Китая россиян поместили на двухнедельный карантин под Тюменью.
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