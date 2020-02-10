При столкновении катеров в Таиланде погибли двое детей из России. Больше 20 человек пострадали

В Таиланде столкнулись два туристических катера. В результате произошедшего погибли двое детей из России, не менее 22 человек пострадали, передает The Phuket News.

Представитель полиции уточнил, что погибшие – 12-летняя девочка и 6-летний мальчик. В российском посольстве в Таиланде РБК уточнили, что среди пострадавших – 21 россиянин, их доставили в больницы с различными травмами.

Дипмиссия заявила, что на борту одного из катеров находились в общей сложности 35 российских туристов вместе с гидом, в полиции рассказали, что на обоих лодках находились 39 человек. При этом заведующий консульским отделом посольства в Таиланде Владимир Пронин сказал РИА Новости, что на одном из катеров были 39 российских туристов, на другом находился только тайский экипаж.

Столкновение произошло у восточного побережья острова Пхукет около 8:15 по местному времени (3:15 мск). Полиция продолжает расследование инцидента.