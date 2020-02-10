Лувр решил выставить на сайте бесплатно 30 тысяч билетов на последние дни выставки Леонардо да Винчи

Лувр принял решение выставить на своем сайте около 30 тысяч бесплатных дополнительных билетов на выставку Леонардо да Винчи, все визиты на которую давно были зарезервированы.

Как рассказал в интервью газете JDD директор музея Жан-Люк Мартинез, билеты можно будет забронировать на последние три дня выставки, которая закроется в понедельник, 24 февраля. Вход на выставку можно будет зарезервировать на выпавшее время с 21:00 до 8:30 утра в пятницу 21-го, субботу 22-го и воскресенье 23-го февраля (до 8:30 понедельника 24-го).

✨ ÉVÉNEMENT : LÉONARD DE VINCI ✨

Avant sa clôture, l’#ExpoLéonard sera ouverte gratuitement pendant 3 nuits consécutives ! 🌙



➡️À compter du vendredi 21 février 2020 à 21h, l’exposition sera ouverte 24h/24 jusqu’à 17h45 le lundi 24 février, dernier jour de l’exposition. pic.twitter.com/xhWtoh1uIe — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) February 9, 2020

Мартинез подчеркнул, что Лувр будет работать ночью впервые в своей истории: обеспечивать работу будут около сорока сотрудников музея, которые «вызвались добровольно». Организацию было тяжело осуществить, в частности, технически. «Но мы докажем, что способны это сделать», – сказал он.

«Для уникальной выставки – уникальные условия… Для посетителей это единственная возможность увидеть разом столько работ гения Возрождения, и – в такой особенной, ночной, атмосфере, – заявил директор музея. – Я думаю, что даже Леонардо при своей жизни не видел столько (своих работ – ред.) вместе!»

Для кураторов Венсена Дельевена и Луи Франка эта выставка стала важнейшим делом их карьеры, сказал Мартинез. Подготовка заняла около десяти лет.

«Экспозиция стала самой дорогой в истории Лувра», – ранее рассказывал в интервью Le Parisien заместитель главного администратора музея Венсен Помаред.

Как подчеркивается в материалах к выставке, она проходит под «высоким патронажем президента Республики Эмманюэля Макрона». Для ее организации пришлось вести переговоры с ведущими музеями мира, включая Эрмитаж, а также с Ватиканом, Биллом Гейтсом и королевой Англии Елизаветой II. Переговоры были очень сложными, подчеркнул директор.

Работа «Витрувианский человек» прибыла из Венеции в Париж всего за два дня до начала выставки – после решения суда, разрешившего перевозку картины, несмотря на протесты местных защитников культурного наследия. А вот галерея Уффици не согласилась отдать оригиналы картин «Крещение Христа», «Благовещение» и «Поклонение волхвов». Нет на выставке и «Дамы с горностаем» из Краковского национального музея.

В эти дни в Париже представлены 162 произведения художника, в том числе, 10 из 15 «доказанных» картин (из них 5 находятся в постоянной экспозиции Лувра), рисунки, чертежи, скульптуры, работы его учеников. Цифровые технологии позволяют детально рассмотреть виртуальную «Мону Лизу» вместо реальной, которую даже по случаю выставки решили не перемещать из ее зала в крыле Денон. Доступ ночью к оригинальной работе будет закрыт.

Выставка, приуроченная к 500-летию смерти да Винчи, открылась 24 октября, билеты на нее можно было купить только через сайт. Тоже впервые в истории музея на нее были открыты предварительные продажи еще в июне. Директор Лувра предположил, что с учетом роста стоимости страхования, вряд ли в ближайшем будущем где-либо удастся собрать выставку да Винчи «подобного масштаба».

Зарезервировать билеты на выставку Леонардо в Лувре на 21-24-е февраля можно по этой ссылке с 12 часов по местному времени (14 мск) во вторник, 11 февраля. Рекомендуется открыть сайт чуть раньше этого времени.