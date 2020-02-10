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Кинокартина «Паразиты» получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

Культура

 

Кинокартина «Паразиты» корейского режиссера Пон Чжун Хо получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм». 

Пон Чжун Хо также получил кинопремию как лучший режиссер. «Паразиты» стали лауреатами в номинациях «Лучший иностранный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий». Фильм рассказывает о бедной корейской семье, которая пытается исправить свое финансовое положение за счет других людей.

Статуэтку как лучший актер получил Хоакин Феникс за роль в «Джокере», лучшей актрисой по версии жюри премии стала Рене Зеллвегер, сыгравшая в фильме «Джуди». 

Церемония вручения премии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе в 92-й раз. В прошлом году главный приз получил фильм «Зеленая книга» режиссера Питера Фарелли. 

Теги:
кино, оскар, em

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