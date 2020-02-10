«Новая газета» и Денис Коротков подали иск к РИА ФАН. Агентство утверждало, что журналист сотрудничает с ИГ

«Новая газета» и журналист Денис Коротков подали в суд исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении РИА «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), входящего в структуры предпринимателя Евгения Пригожина.

В публикациях РИА ФАН утверждалось, что Коротков якобы связан с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» и сотрудничает с боевиками по заказу Михаила Ходорковского.

Материалы агентства с обвинениями появились после публикации расследования «Новой» о казни гражданина Сирии бойцами также связанной со структурами Пригожина «ЧВК Вагнера».

В ноябре 2019 года «Новая» уже требовала от РИА ФАН публично опровергнуть сведения, изложенные в статьях, и удалить материалы с сайта, однако никаких действий предпринято не было.

В феврале Следственный комитет России направил в адрес «Новой газеты» требование «незамедлительно предоставить» личные данные Дениса Короткова и обеспечить его явку в Главное управление по расследованию особо важных дел СК для дачи объяснений. В комитете указали, что подобная проверка проводится на основании материалов РИА ФАН.

Запрос СК в адрес «Новой»

Осенью прошлого года «Новая газета» опубликовала расследование, из которого следует, что бойцы так называемой группы Вагнера жестоко казнили экс-военнослужащего сирийской армии Мохаммеда Таху Исмаила Аль-Абдуллу и сняли убийство на видео. По данным газеты, в казни предположительно участвовал бывший полицейский Станислав Д., служивший в разведке «ЧВК Вагнера». Позже СМИ установили личность еще двух возможных участников расправы — Владислава А. и Руслана.

После публикации расследования в Кремле заявили, что спецслужбы проверяют информацию об убийстве.