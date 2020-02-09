В Челябинской области закрыли карантинный центр по коронавирусу из-за протестов жителей

Министерство здравоохранения Челябинской области приняло решение закрыть карантинный центр по коронавирусу, находившийся в санатории «Утес», из-за протестов расположенного близ санатория села Ужевка. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министр выезжал на место, и общался с людьми. Принято решение центр свернуть и вывезти оттуда людей. Они будут направлены по медицинским учреждениям», — сказали в пресс-службе.

Сегодня жители Ужевки перекрыли дорогу к санаторию и не пустили в него автомобиль, в котором, предположительно, находились люди, прибывшие на карантин. По мнению жителей села, карантинный центр расположен слишком близко к их домам — не более, чем в трехстах метрах.

Стоит отметить, что всего в санатории должны были расположиться шесть человек, прибывших в Челябинскую область из Китая. По имеющейся информации, все они чувствуют себя хорошо, но карантин — обязательная мера по недопущению распространения коронавируса.

В настоящий момент в России находятся два человека, заболевших коронавирусом. Они находятся в медцентрах Читы и Тюмени. Всего в мире к настоящему моменту — свыше 37 000 заболевших, 813 человек из-за болезни умерло.