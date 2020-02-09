Под Ухтой нашли тела двух горняков, пропавших при пожаре в шахте

В Коми нашли тела двух горняков, пропавших при пожаре в шахте под Ухтой в ноябре прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

Личности погибших установят в ходе экспертиз, но очевидно, что это двое горняков, которых не успели вывести из шахты во время пожара 24 ноября.

Огонь вспыхнул на глубине 200 метров при проведении буровых работ в шахте «Яреганефти» (подразделения «Лукойл-Коми»). Под землей находились 45 рабочих, 42 успели выйти на поверхность, одного удалось найти живым в ходе спасательной операции.

Пожар, охвативший 2 тысячи квадратных километров, окончательно потушили лишь спустя 6 дней, когда аварийный участок был полностью затоплен. Двое оставшихся под землей горняков были признаны судом погибшими. Оба работали в подрядной организации «ДГС система».

Ярегское месторождение — единственное в стране, где нефть добывается подземным способом. Она залегает на глубине 165–200 м. На днях Главгосэкспертиза разрешила «ЛУКОЙЛу» восстановить повреждённую шахту и продолжить работы на ней.