Количество погибших от нового коронавируса превысило число смертей от эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году

Число умерших от коронавируса нового типа составило 813 человек и превысило статистику по количеству заразившихся атипичной пневмонией (SARS) в 2002-2003 году. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом превысило 37 тысяч человек. За последние 24 часа были зафиксированы 89 смертей более чем 2,5 тысячи случаев заражения. Отмечается, что большинство заболевших находятся в провинции Хубей, откуда и начал распространятся вирус.

Накануне зафиксировали первый случай смерти иностранца от короновируса в Китае — в Ухане умер гражданин США.

О новом коронавирусе объявили в конце 2019 года. Специалисты предполагают, что он возник на одном из рынков морепродуктов в городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения объявила происходящее медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения. В России зафиксировано два случая заражения коронавирусом — в Тюменской области и Забайкалье.