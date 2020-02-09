В Коми пассажирский самолет совершил жесткую посадку

В аэропорту Усинска республики Коми пассажирский самолет авиакомпании UTair совершил жесткую посадку. На борту находилось 94 человека. Об этом собщают источники Интерфакса и ТАСС.

обновлено Как уточнили в администрации республики Коми, пострадавших нет, одна женщина обратилась за помощью к медикам. «В результате посадки самолет развернуло на полосе на 90 градусов. В целях ликвидации последствий происшествия аэропорт временно закрыт», — говорится в сообщении.

Самолет UTair в Усинске совершил жёсткую посадку. Лайнер, летевший из Москвы, приземлился на «брюхо» из-за сломанных шасси и выкатился за пределы ВПП.



На борту находились 94 человека, никто не пострадал. Пассажиров пришлось спускать по надувным трапам. pic.twitter.com/AoBJC7RGV7 — Телеканал 360° (@360tv) February 9, 2020

«При посадке самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказал собеседник ТАСС.

Baza пишет, что пострадали два человека — мужчина и женщиа, которые обратились к врачам самостоятельно.

Интерфакс уточняет, что находящиеся на борту были эвакуированы по надувным трапам, и сейчас находятся рядом с бортом на аэродроме.