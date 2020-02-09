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В Коми пассажирский самолет совершил жесткую посадку

Общество

 

В аэропорту Усинска республики Коми пассажирский самолет авиакомпании UTair совершил жесткую посадку. На борту находилось 94 человека. Об этом собщают источники Интерфакса и ТАСС

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Как уточнили в администрации республики Коми, пострадавших нет, одна женщина обратилась за помощью к медикам. «В результате посадки самолет развернуло на полосе на 90 градусов. В целях ликвидации последствий происшествия аэропорт временно закрыт», — говорится в сообщении. 

«При посадке самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказал собеседник ТАСС.

Baza пишет, что пострадали два человека — мужчина и женщиа, которые обратились к врачам самостоятельно.

Интерфакс уточняет, что находящиеся на борту были эвакуированы по надувным трапам, и сейчас находятся рядом с бортом на аэродроме. 

Теги:
самолеты, коми, nt

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