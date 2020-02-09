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В Москве задержали несколько человек, которые делали грим против использования системы распознавания лиц
В Москве у здания администрации президента задержали несколько человек, которые делали грим против использования системы распознавания лиц в рамках проекта «Следуй». Об этом сообщает RTVI.
Среди задержанных, как уточняет DOXA, художница Катрин Ненашева, а также Семен Морозов, Степан Гнездилов и Марина Безенкова.
О запуске проекта «Следуй» стало известно в конце января. Организаторы предлагают наносить грим как символ несогласия с «введением непрозрачной системы распознавания лиц».
«Это в первую очередь арт-активистский проект, задача которого не только понять, какой грим работает и работает ли вообще, но и исследовать возможности объединения горожан и вариации комьюнити-практик», — отмечали организаторы.