В Москве задержали несколько человек, которые делали грим против использования системы распознавания лиц

В Москве у здания администрации президента задержали несколько человек, которые делали грим против использования системы распознавания лиц в рамках проекта «Следуй». Об этом сообщает RTVI.

Среди задержанных, как уточняет DOXA, художница Катрин Ненашева, а также Семен Морозов, Степан Гнездилов и Марина Безенкова.