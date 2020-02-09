В Тайланде полиция убила открывшего стрельбу военного. Число жертв нападения увеличилось до 27

В результате стрельбы северо-востоке Таиланда, которую устроил военнослужащий Джакрапант Томма, погибли 27 человек, включая нападавшего. Более 50 человек ранены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные властей.

Полиция застрелила 32-летнего нападавшего спустя более чем 17 часов после нападения. По словам премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча, военный открыл стрельбу из-за проблем с продажей своего дома.

WATCH: Armed officers approach a shopping mall as the search continues for a gunman who carried out a mass shooting in Thailand on Saturday night #กราดยิงโคราช #Korat #Koratshooting



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Накануне военнослужащий убил своего командира и еще двоих людей в своей части, украл джип Humvee и проехал по нему по городу, по пути стреляя в людей. Затем он приехал к торговому центру и открыл огонь по посетителям. В ТЦ мужчина взял в заложники 16 человек и вел онлайн-трансляцию стрельбы в фейсбуке. Вскоре его аккаунт был заблокирован.