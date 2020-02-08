Трамп уволил сотрудников Белого дома, которые давали против него показания на процессе по импичменту

Президент США Дональд Трамп уволил из Белого дома двух ключевых свидетелей процесса его импичмента, которые на слушаниях в конгрессе давали против него показания. Об этом сообщает CNN.

Речь идет о постпреде США при Евросоюзе Гордоне Сандленде и сотруднике Совета национальной безопасности США Александре Виндмане. Работу потерял также брат Виндмана Евгений, который работал в адвокатской службе Белого дома.

На слушаниях в конгрессе по импичменту Александр Виндман среди прочего заявлял, что власти Украины трижды предлагали ему занять должность министра обороны страны. Во время выступления Виндман также назвал «неуместным» желание Трампа начать расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который является потенциальным соперником действующего президента на предстоящих на выборах.

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Палата представителей Конгресса начала процедуру импичмента Трампу в сентябре. В начале февраля оба обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании депутатскому расследованию — были отклонены сенаторами США.

Поводом для импичмента стали сообщения о июльском звонке президента США украинскому коллеге Владимиру Зеленскому якобы с требованием расследовать возможную коррупционную составляющую при работе сына Байдена в украинской газовой отрасли.