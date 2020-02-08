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Россия направила гуманитарную помощь Китаю из-за вспышки коронавируса

Общество

 

МЧС России направило гуманитарную помощь Китаю в связи со вспышкой нового вида коронавируса. Об этом сообщается на сайте министерства.

На борту лайнера, который вылетел из аэропорта Жуковский около 13 часов по московскому времени, находились медицинские препараты и средства индивидуальной защиты. Уточняется, что общий объем груза — 183 кубических метров.

Отправить гуманитарную помощь Китаю в конце января поручили президент Владимир Путин. По его словам, российские компетентные ведомства ориентированы на «самое тесное взаимодействие с соответствующими китайскими структурами», чтобы как можно скорее  преодолеть общую угрозу.

Согласно последним данным, общее число жертв коронавируса достигло 726 человек, заболели более 34,6 тысяч человек. В России зафиксировано два случая заражения коронавирусом — в Тюменской области и Забайкалье.

Теги:
коронавирус, китай, мчс, nt

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