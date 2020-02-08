СМИ сообщили о подпольном казино в квартире главы муниципалитета Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурге обнаружили подпольное казино в квартире главы муниципального образования «Введенский» и члена «Единой России» Олега Калядина. Об этом сообщают источники «Фонтанки», 78.ru и Интерфакса.

Вот так выглядит подпольное казино, обнаруженное в квартире главы муниципального образования: https://t.co/ToaYdkxK08 pic.twitter.com/joETPkqcIA — 78 | НОВОСТИ (@good78news) February 8, 2020

По данным СМИ, во время обыска, который прошел в ночь на 8 февраля в квартире на Кронверкском проспекте, обнаружили рулетку, четыре стола для русского покера, 12 игровых автоматов, фишки и карты.

Сам Калядин, как пишет «Фонтанка», утверждает, что он сдал квартиру в аренду и не знал, что в ней открыли подпольное казино. По словам представителя «Единой России» Вячеслава Макарова, региональное отделение партии «незамедлительно» рассмотрит вопрос об исключении Калядина из ЕР.

«Если есть действия на грани, то произошедшее — далеко за гранью. Сдавать свою квартиру в аренду, где потом начинает процветать преступный бизнес, — подобное поведение категорически несовместимо со статусом члена нашей партии», — сказал он.

В феврале прошлого года в Петербурге была выявлена сеть нелегальных казино, к которым, по версии полиции, принадлежит и квартира на Кронверкском проспекте. Следственный комитет возбудил уголовное дело.